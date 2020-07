Kim Kardashian "JEST WŚCIEKŁA" na męża: "Była w szoku, gdy usłyszała słowa Westa na wiecu"

Ala 1 godz. temu zgłoś do moderacji 417 3 Odpowiedz

Co by o niej nie mówić, to jednak jest lojalna wobec niego i wiele wybacza. Ale on to jakaś pomyłka. To jak się zachowuje wobec niej świadczy o braku taktu, lojalności i zwykłej przyzwoitości czy szacunku do intymnych spraw drugiej osoby. To, że ona robi że swojego życia show nie upoważnia jej bliskich do wyznawania jej tajemnic całemu światu.