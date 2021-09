Kinga Rusin zachwyca się "dobrym designem" podczas zwiedzania Afryki: "Uwielbiam niebanalne pomysły" (ZDJĘCIA)

Po odejściu z "Dzień Dobry TVN" Kinga Rusin nieustannie jest w podróży. "Reporterka bez granic" przez pół roku okupowała rajskie Malediwy, po powrocie do Polski błyskawicznie ruszyła natomiast w dalszą drogę. I tak jedynie w ciągu ostatnich kilku miesięcy Kinga relaksowała się na francuskiej riwierze i w Grecji. Od niedawna celebrytka wraz z ukochanym Markiem Kujawą stacjonuje natomiast w Afryce.

Okazuje się, że afrykańska wyprawa to dla Rusin okazja nie tylko do podziwiania malowniczych krajobrazów czy okolicznej fauny. Dziennikarka równie dużą wagę przywiązuje do tamtejszej architektury i wystroju wnętrz. I tak w niedzielę miłośniczka "dobrego designu" opublikowała na instagramowym profilu serię fotografii przedstawiających lokacje, które zrobiły na niej największe wrażenie podczas pobytu w Afryce.