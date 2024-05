Król Karol III i książę William kipią ze złości na Harry'ego? Poszło o jego wyjazd do Afryki

jack 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Harry , nawet pasuje do tych czarnych ! ! musi sie zaaklimatyzowac, czarna babe juz ma, tesciowa, malo ze kryminalistka , to czarna jak sadze ! no i Nigeria, akurat dla tego towarzycha pasowna, aczkolwiek , hariego ukochana, podpadla dzieciom nigeryjskim, bo przygotowali poczestunek, ktory czarna olala, , nawet tego nie raczyla zauwazyc i dzieci byly bardzo rozczarowane ! to stare , brzydkie babsko, maniery posiada takie wiecej, ze SLUMSOW amerykanskich ! nawet bizuteria po DIANIE ! nie pomoga, co prostackie , to prostackie !