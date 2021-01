Królowa Elżbieta i książę Filip ZASZCZEPILI SIĘ przeciw COVID-19!

Pudel przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten Harry to cały dziadek i ojczulek. Tylko rudy najbardziej. A szczepić to się nie szczepili bo po co w tym wieku? Skutek byłby pewnie odwrotny. Ale inni mają też,, chcieć,, skoro królowa się zaszczepiła. Ktoś dobra kasiorę robi na tej plandemii. Czekam na usunięcie komentarza nie wygodnego tchórze.