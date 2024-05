Krzysztof Ibisz pokazał, jak spędza czas z BYŁĄ żoną. "Fanka": "Ciekawe czy obecna podziela entuzjazm". Anna Nowak-Ibisz zareagowała (FOTO)

Dziwne 21 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Między nienawiścią a szacunkiem jest masa innych reakcji. Lekka sympatią, szacunek ok. Ale wieczne fotki które zwłaszcza gadżet pozwalają utrzymać fejm są chore. I jej wywody w TV o sek,,sie z Ibiszem. No to jest ciężko zrozumieć po co.. ja na miejscu żony trzymałabym dystans. Jeszcze tamta śmie twierdzić, że ta Asia jest jej wdzięczna za czas. Gadżet Asia ma cię gdzieś chyba to jarzysz.