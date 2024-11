Krzysztof Ibisz ujawnił PŁEĆ swojego czwartego dziecka!

Co ta ministra edukacji wyprawia?W czwartek 21 listopada kończą się konsultacje podstawy programowej dotyczące edukacji zdrowotnej – nowego przedmiotu, którego wprowadzenie do polskich szkół planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mimo protestów 100 organizacji społecznych i rodzinnych, MEN pozostaje nieugięte i chce zastąpić nieobowiązkowe wychowanie do życia w rodzinie obowiązkowym przedmiotem, zawierającym niepokojące treści. 1 grudnia w Warszawie odbędzie się manifestacja sprzeciwu wobec planów resortu. Co ma wspólnego ze zdrowiem seksualizacja dzieci juz od 4 klasy podstawówki i nauczanie że to już czas na inicjacje. seksualne na wiele różnych sposobów LGBT. Przecież seks z nieletnimi jest zabroniony to pedofilia. Dzieci nie będą się uczyły co to rodzina co do rodzina wielodzietna . Będą natomiast uczyć się o bezdzietności. A słowo rodzina pada w materiale dom przyswojenia jedynie w kontekście prawnym podczas podziału majątku. Absurdy!