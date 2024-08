Książę Harry z żoną udzielili nowego wywiadu. Meghan Markle zapytano o myśli samobójcze. Zdobyła się na ważne wyznanie (WIDEO)

Meghan Markle zapytana o myśli samobójcze. Zdobyła się na wyznanie

Rozumiem, dlaczego to robisz - nie spodziewałam się tego, ale wiem, co masz na myśli -zaczęła Meghan. Jest w tym trochę prawdy. Kiedy przechodzisz przez pewien poziom bólu czy traumy, to częścią procesu powrotu do zdrowia jest bycie otwartym na ten temat. Wiem na pewno, że nigdy bym nie chciała, aby ktokolwiek się tak czuł. Nigdy bym nie chciała, żeby ktoś planował coś takiego, żeby mu nie wierzono. Jeśli mój głos w sprawie tego, co udało mi się przezwyciężyć, może komuś pomóc, zwrócić uwagę bliskich na czyjś problem czy pozbawić przeświadczenia, że jak ktoś dobrze wygląda, to wszystko jest okej, to było warto.