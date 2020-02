Książę William wspomina tygodniowy wypad na farmę: "Louis uwielbia traktory"

U "royalsów" bez zmian. Dzieje się sporo i niekoniecznie są to fajne i miłe rzeczy. Nadal nie cichną emocje wokół oskarżanego o gwałt księcia Andrzeja , a oliwy do ognia postanowili też z początkiem roku dolać Meghan Markle i "eks-książę" Harry , którzy stwierdzili, że lepiej im się będzie żyło, gdy wypiszą się z rodziny królewskiej.

O dobry wizerunek brytyjskiej monarchii dbają jednak nadal dzielnie królowa Elżbieta II oraz drugi w kolejce do tronu książę William wraz z rodziną. Nie zważając na panujący w rodzinie kryzys, pokazują się publicznie uśmiechnięci od ucha do ucha, czasem gawędząc sobie też nieco z poddanymi, by udowodnić, że wcale w monarchii nie jest tak źle, jak większości mogłoby się to wydawać.