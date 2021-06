Lżejsza o 30 kilogramów Rebel Wilson prezentuje wymarzoną figurę na planie filmowym (ZDJĘCIA)

Na swój pierwszy wielki przełom w karierze Rebel Wilson czekać musiała aż do 2012 roku, kiedy to dzięki filmowi Pitch Perfect zaistniała w masowej świadomości jako "gruba Amy". Łatka ekspertki od postaci puszystych i zabawnych przylgnęła do niej na dobre i od tamtego czasu, to właśnie w takiej aranżacji przyszło nam głównie podziwiać występy Australijki na ekranie.