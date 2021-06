Maciej Pela staje w obronie Agnieszki Kaczorowskiej: "Pośród szalejącej wichury, powiem tylko - KOCHANIE, JESTEM!"

Jaaaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wydaje mi się że miłość nie polega na ciągłym zachwycania się sobą. Gdybym ja robiła z siebie id....kę swoimi wypowiedziami to bym była na męża zła że mi nie szepnął na ucho " kochanie tak nie można". Czasem trzeba dbać o wizerunek ukochanej osoby. Pan Pela udowadnia że jak jego żona mówi głupoty to on twardo papla to samo co ona. I co lepiej mu że się ośmieszają???? Jak paplać się w błotku to razem? Miłość miłością ale trzeba ją okazywać zdrowo. A nie lepiej dbać by do takich sytuacji nie dochodziło że ktoś się z jego żony śmieje.....