Madzia Wójcik zapewnia, że już NIE TĘSKNI za Olehem: "WYLECZYŁAM SIĘ"

Związek Madzi Wójcik i Oleha Riaszeńczewa należał do wyjątkowo burzliwych i w zasadzie już od samego początku budził sporo kontrowersji. Oleh zasłynął bowiem w programie homofobicznym i wulgarnym zachowaniem, twierdząc między innymi, że mężczyzna nie powinien pytać kobiety o zgodę na seks. Mówiło się też, że jeszcze w domu Wielkiego Brata chłopak źle traktował Magdę, a gdy dowiedział się, co sądzą o nim widzowie, nagle zmienił do niej swój stosunek...