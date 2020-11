Maffashion kpi z internauty "przepowiadającego" ROZPAD JEJ ZWIĄZKU z Fabijańskim: "To wróżba z kart czy gwiazd?"

Alicja 47 min. temu zgłoś do moderacji 37 5 Odpowiedz

Poczekaj maffashion az mu sie plany zdjeciowe zaczna. On zyje we własnej bance mydlanej. Dzieciak szybko zabierze mu "wolność" o ktorej tyle mowi. To jeszcze pokaze na co go stać. Sama pokazala ze ciezko z nim byc sam na sam dlatego zamieszkali z wami znajomi. A no jeszcze dodam ze na planach zdjeciowych to on potrafi sie szybko w jakiejs aktoreczce zakochac. Taki kochliwy. Ale zycze jej zebym sie myliła.