Maffashion WBIJA SZPILĘ (?) wypoczywającej w miejscu rzezi Jessice Mercedes: "Trzeba w pierwszej kolejności przestać tam jeździć!"

Uwielbiam jak celebryci wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia! Ubój na wyspach owczych jest spowodowany tym, że wieloryby wpływają zbyt blisko cieśnin i nie mają się jak wydostać, i nie ma ich jak wydostać. Do tego mięso jest rozdawane za darmo mieszkańcom. To co widzicie na zdjęciach to dzieło KŁUSOWNIKÓW! Dlatego proszę nie wrzucać od jednego worka tradycji, i koniecznie kości uboju z rozrywką głupich ludzi! W każdym materiale, poście, relacji brakuje tej informacji i robi się z mieszkańców wysp zwyroli! Bardzo mnie dziwi tez dlaczego nikt nie nagłaśnia co się dzieje na fermach kurczaków, gęsi, krów, które nigdy nie zaznały słońca czy trawy!