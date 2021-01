Maffashion wspomina NIEUDANY zabieg powiększania ust: "BYŁAM NIEODPOWIEDZIALNA"

Lolaa 40 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Ja kilka lat temu też dałam się skusić na zabieg u pewnej z celebrytek.... Prywatnie przemiła osoba, dyplomów setki, co z tego jak już chwile po zabiegu czułam ze coś jest nie tak. Przez 2 tyg nie byłam w stanie funkcjonować, musiałam chodzić w maseczce,bol nie do zniesienia, po 2 miesiącach zdecydowałam się rozpuścić kwas i z trudem usunięto mi aż 3 zrosty! Do dziś została blizna, oczywiście zapewniano mnie, że to normalna reakcja organizmu i mam próbować rozmasowac powstałe zgrubienia, po 3 próbie kontaktu zostałam zablokowana na fb/insta, a owa Pani zmieniła numer telefonu. Do dziś czekam na obiecany zwrot kosztów zabiegu i naprawy wyrządzonych szkod :) gdyby był to koszt 25k a nie 2,5 już dawno podalabym ją do sądu. Dziewczyny! Wybierajcie kliniki świadomie, gdzie pracują prawdziwi lekarze a nie 'kosmetolodzy' po zwykłym licencjacie i kilkugodzinnym kursie