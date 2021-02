Magdalena Ogórek lekceważąco o konkurencyjnym formacie Moniki Olejnik: "ŁADNY PROGRAM O MODZIE"

W mijających dniach medialny spór między TVP i TVN wyraźnie przybrał na sile. Podczas gdy telewizja publiczna próbowała oczerniać drugą ze stacji i jej pracowników, dziennikarze Faktów po prostu puścili fragmenty programów Telewizji Polskiej bez dodatkowego komentarza . Nagranie stało się hitem sieci i jednocześnie kolejnym powodem do wymiany ognia między stacjami.

Co ciekawe, szpilę konkurencji postanowiła wbić też właśnie Magdalena Ogórek . W piątkowym wydaniu była lwica lewicy i jej kolega, który w ostatnim czasie ma na głowie nieco większe problemy , postanowili wziąć na celownik Monikę Olejnik i jej format Kropka nad i . Prowadzący W Kontrze wyraźnie silili się na dowcip i ironię, jednak zanim przeszli do sedna, Magda z wyraźną ulgą stwierdziła, że "Borys Budka jeszcze na szczęście nie zlikwidował TVP Info" .

Potem jednak ona i jej czarujący współprowadzący przeszli do rzeczy. Magda oczywiście nie wybaczyłaby sobie szansy na wbicie szpili konkurencji, która, jej zdaniem, najwyraźniej nie wypełnia swojej "misji" równie dobrze, jak TVP. Co więcej, jej zdaniem program Moniki Olejnik emitowany w TVN-ie nie ma nic wspólnego z publicystyką i utytułowała go... "programem o modzie".