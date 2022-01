Magdalena Ogórek znów zaczepia Matę: "Nie kupuję takiego BANANOWEGO GOŚCIA. Jest SZTUCZNY do bólu"

Choć Mata może pochwalić się pokaźnym gronem wielbicieli, w Polsce nie brakuje osób, które nie pałają do 21-latka szczególną sympatią. Do antyfanów Matczaka z pewnością można zaliczyć Magdalenę Ogórek. Gdy kilka miesięcy temu Matczak wydał utwór "Patoreakcja", w którym pozdrowił Jacka Kurskiego kulturalnym "ch*j Ci w dziąsło" , został wykpiony przez Jarosława Jakimowicza. Wkrótce w ślady kolegi z telewizji poszła również Ogórek i na antenie TVP Info stwierdziła, że Mata nie potrafi sam napisać tekstu.

Wygląda na to, że z czasem niechęć Magdy do młodego Matczaka jedynie przybrała na sile. W niedzielę w sieci zadebiutował kolejny odcinek podcastu Żurnalisty, w którym tym razem gościła właśnie Ogórek. W rozmowie niedoszła prezydent z lewicy postanowiła poświęcić kilka słów 21-letniemu raperowi. Ogórek nie ukrywała, że jest w pełni świadoma, iż może poważnie narazić się fanom Maty. Prezenterka TVP zdobyła się jednak na odwagę i przyznała, że jej zdaniem muzyk jest jedynie tworem marketingowym.

Ja uważam, że rap jest fajnym środkiem wyrazu. Dla mnie Mata jest sztuczny do bólu. Ja nie kupuję takiego bananowego gościa z liceum, które jest bardzo dobre teoretycznie, ale ma swoje problemy, bo wiemy, co się dzieje w Batorym i jakiej presji poddawane są te dzieciaki. Ja nie kupuję tej jego rzeczywistości. On do mnie w żaden sposób nie przemawia - oceniła prezenterka.