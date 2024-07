Maja Rutkowski reaguje na uwagę internautki, która stwierdziła, że we włosach Krzysztofa "ptaszek by sobie gniazdko uwił". Wyszło zabawnie?

Krzysztof Rutkowski to przykład osoby, która z wiekiem nie tylko nie traci popularności, ale wręcz ją zyskuje. Ostatnimi czasy najsłynniejszy polski detektyw bez licencji wzbudza kontrowersje przede wszystkim swoi wystawnym życiem. Jeszcze zanim Paweł Marchewka wyprawił urodzinowy bal we Francji, Rutkowski urządził dla syna najhuczniejszą komunię nad Wisłą . O prezentach komunijnych dla Juniora do dziś krążą wręcz legendy.

Krzysztof Rutkowski lansuje fryzurę na Instagramie

Celebryta już od dłuższego czasu nie rozstaje się z kanciastym uczesaniem. Im dłuższe włosy tym bardziej karykaturalnie prezentuje się fryzura Rutkowskiego. Krytyka go nie rusza i chyba każdy zorientował się, że w jego przypadku to najwyraźniej część tzw. performansu.

Maja Rutkowski reaguje na krytykę fryzury męża

Hi, hi, hi, ale ptaszek by sobie gniazdko uwił na pana włosach - zażartowała.