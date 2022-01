Małgorzata Godlewska przekazała swoje odznaczenie od ministra Niedzielskiego na... WOŚP!

Ixi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 175 21 Odpowiedz

Jak na Panią patrzę to nie powiem, jakie myśli przychodzą mi do głowy. Jak patrzę na Pani uczynki i czytam o opiece nad chorymi to naprawdę budzi Pani mój szacunek i sympatię. Dziękuję!