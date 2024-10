Małgorzata Rozenek obnaża tajniki zarządzania finansami: "Nie podejmuję współprac za 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH"

Mam to gdzieś o czym.pisze ten portal. Wiem że publiczność tutaj jest raczej mało inteligentna. Ale spróbować można. @@Rząd się rozpada!!!!Wszyscy, jak tutaj stoimy, rok temu głosowaliśmy za zmianą. Głosowaliśmy, mając nadzieję na to, że ruszy w końcu naprawa państwa. Minął rok i trzeba sobie to powiedzieć jasno i uczciwie: to się nie wydarzyło, rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi, nie dotrzymał obietnicy i zawodzi kolejne grupy – pracowników, kobiety, pacjentów, którzy leczą się w polskich szpitalach, zawodzi młode pokolenie, rzucone na pastwę banków i deweloperów, które z przerażeniem patrzy na ceny mieszkań i na rosnące czynsze – wskazał współzałożyciel Razem. – Rząd przyniósł do parlamentu zły, antyspołeczny budżet, który uderza w publiczna ochronę zdrowia, w pracowników budżetówki, który jest bardzo skąpy, gdy chodzi o: naukę, badania, mieszkalnictwo, rozwój, ale bardzo hojny dla: milionerów, banków i deweloperów. To nie jest dobry budżet, to nie jest budżet, który obiecywaliśmy rok temu wyborcom, gdy szliśmy po zmianę. To nie jest budżet, który może poprzeć Razem. Kongres partii większością 130 głosów delegatów „za” przy braku głosów „przeciw” i przy czterech głosach „wstrzymujących” przyjął stanowisko ws. tego budżetu – poinformował Zandberg Wcześniejsze wybory i głos na konfederacje