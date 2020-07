Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową fryzurą. Fanka przestrzega: "Zaraz będą pisać, że zostawiła dziecko i pojechała do fryzjera" (ZDJĘCIA)

kobieta 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Matko idz do dzieci,zajmij sie nimi. Tylko do zdjec ich bierzesz. Juz upokorzylas ojca swoich dzieci na oczach calego swiata. I jeszcze wstydu nie ma. Jezeli juz czytam o niej to traktuje jako jako specjalny przypadek dla psychologow i socjologow,bo jeszcze takich to chyba najlepsi psychologowie nie znaja.