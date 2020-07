Spełniony Radosław Majdan delektuje się chwilami z Henrykiem i George'em: "Piękne popołudnie z moimi SYNKAMI" (FOTO)

Jacek 13 min. temu zgłoś do moderacji 14 9 Odpowiedz

Panie Duda, miałem na Pana głosować. Miałem. Ale już nie będę, bo to, jak się pan zachował wczoraj na spotkaniu w którym uczestniczyłem....brak słów. Prezydentowi nie przystoi, było mi wstyd, byłem zażenowany Pana poziomem. Uważam, że kandydat to kandydat, ale glowa panstwa to głowa państwa i powinien Pan dawać przykład. Wstyd! Kto był na spotkaniu PAD ten wie, co mam na myśli.