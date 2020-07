Oczarowana Małgorzata Rozenek rozpływa się nad ojcowskimi zdolnościami Radosława: "Zajmuje się Henrykiem w nocy. Sam to zaproponował"

Niedawno Perfekcyjna rozpoczęła nagrania do kolejnego sezonu Projektu Lady. Aby uniknąć nieustannych podróży między planem a domem, zaradna Gosia na czas nagrań przeprowadziła się do pałacu w Rozalinie z całą rodziną.

Nie planowałam takiego szybkiego powrotu (...) To nie jest tak, że uważam, że to jest fajne wracać dwa tygodnie po pracy, ale czasem trzeba i jak trzeba, to warunki to umożliwiają to - tłumaczyła Gonia.