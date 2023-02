Małgorzata Tomaszewska komentuje zatrzymanie Antoniego Królikowskiego: "Łatwo jest się pogubić..."

Antoni Królikowski zatrzymany. Aktor wydał oświadczenie

Antoni Królikowski kilka godzin po zatrzymaniu wydał oficjalne oświadczenie na Instagramie, w którym zaznaczył, że pozytywny wynik na obecność narkotyków jest pokłosiem tego, że w ramach terapii regularnie korzysta z medycznej marihuany . Przy okazji sam zainteresowany wspomniał, że przed zatrzymaniem był w drodze do Joanny Opozdy, ponieważ miał zobaczyć się z synem . Co więcej, nie była to przypadkowa kontrola. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że aktor ma być pod wpływem.

Gwiazdy komentują zatrzymanie Antoniego Królikowskiego

Życie pokazuje, że łatwo się pogubić. Jestem bardzo zaskoczona. To są zawsze przykre informacje. Trudno jest to skomentować. Mam nadzieję, że każdy z nas przy tym blasku fleszy jednak znajdzie siebie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ten świat jest trudny. Czasami nie masz ochoty z nikim rozmawiać, czy wyjść na imprezę, tak jak znajomi by chcieli, bo masz taki natłok wszystkiego, co się dzieje dookoła, każde twoje słowo może być zrozumiane zupełnie inaczej, musisz uważać na to, co robisz, że masz ochotę czasem po prostu pobyć w domu, w gaciach i porobić sobie co chcesz - mówiła Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z reporterką "JastrząbPost".