Mama Michała Wiśniewskiego TRAFIŁA DO SZPITALA! Wokalista prosi fanów o pomoc

WANADA przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kochani bądźmy dla siebie dobrzy, wspierajmy tych którzy potrzebują naszej pomocy, po co ten hejt. Nigdy nie wiadomo, co i kiedy człowieka dopadnie. Ja wstałam rano , umyłam zęby i co........ dostałam udaru.