Mandaryna w szortach i roześmiana Anna Świątczak wdzięczą się pod studiem Dzień Dobry TVN (ZDJĘCIA)

Ekspartnerki Wiśni nagrały singiel pt. Od nowa i nakręciły do niego teledysk. Postanowiły opowiedzieć o współpracy na kanapie Dzień Dobry TVN, gdzie zdradziły, że na co dzień mają serdeczny kontakt. Okazuje się, że dzieci Anny i Marty bardzo się lubią, a córka Świątczak chodzi na lekcje tańca do szkoły Wiśniewskiej. To Anna zaproponowała Marcie nagranie utworu, a Mandaryna nie wahała się nawet sekundy.