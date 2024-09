Marek Włodarczyk zdradził, jaką emeryturę dostaje. Za taką kwotę nikt by chyba nie wyżył...

Też pracowałam na umowę o dzieło z 50-procentowym uzyskiem, tylko w innym zawodzie. Założyłam firmę wyłązcnie po to, żeby odprowadzać składki, mimo że to było mniej opłacalne i do tego dochodziła papierologia. teraz mam emeryturę, niezbyt dużą, ale na życie i opłaty wystarcza, a nawet na wakacje od czasu so czasu. Jak czytam te bzdety gwiazd, że pracowały 20 lat, a mają 50 zł emerytury, to przypominam, że emerytura biezre się ze składek, a nie z powietrza,