Marina i Wojtek Szczęsny oklaskują walczącą z pandemią koronawirusa służbę zdrowia (WIDEO)

Akcja polega na tym, by w każdą niedzielę o godzinie 17 wyjść na balkon czy też podejść do okna, by oklaskami podziękować pracownikom służb medycznych za wkładaną przez nich codzienną pracę w walkę z pandemią. Choć trzeba przyznać, że w Polsce inicjatywa nie zyskała jeszcze zbyt dużej popularności, to jednak poprzez brawa swoją wdzięczność okazuje już coraz więcej osób. W tę niedzielę do tego grona dołączyli Marina i Wojtek Szczęsny.