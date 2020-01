Martyna Gliwińska skarży się na Instagramie: "Uległam już chyba takiej ogólnej PRESJI MACIERZYŃSKIEJ"

Ooo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech się cieszy, że jest zdrowa, sprawna fizycznie. Mam więcej lat niż ona, tyle co Bieniuk i jestem min.po operacjach kręgosłupa i byłam dziś na badaniu w szpitalu, po raz 10 Ty rezonans magnetyczny A niedługo czeka mnie elektromiografia i jestem niepełnosprawna ruchowo i widziałam dziś w mieście młoda dziewczynę pod centrum handlowym, prosiła o pomoc na leki, jest chora, nie wiem czy faktycznie, czy ktoś ja zmusza do zebractwa, mizernie wyglądała. To przykre. Jak mogę to wspieram innych. Życzę Martynie by miała zdrowe dziecko. Gdzie nie byłam dziś to ulotki, prośby o 1 % podatku na rzecz dzieci. To smutne. Sama jestem podopieczna fundacji Avalon. To przykre, męczące i upokarzajace prosić o pomoc....