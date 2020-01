Meghan Markle przypomina swoją wizytę w centrum pomocy dla zwierząt (FOTO)

Efekt "Megxitu" jest wszystkim już dobrze znany. Brytyjczycy nie szczędzą słów krytyki w kierunku Meghan, bowiem mówi się, iż to głównie ona stała za tą kontrowersyjną decyzją, planując taki przebieg zdarzeń już dawno. Ponoć Markle nie czuła się dobrze w roli żony księcia i chciała "normalnego" życia. Czy takie ono teraz będzie? Raczej nie. Paparazzi nie dają jej spokoju, przez co Harry planuje już kolejne pozwy. Wizerunkowo Meghan wiele traci. Być może to właśnie ten kryzys stoi za publikacją jej zdjęć sprzed... dwóch tygodni.