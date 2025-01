Mery Spolsky eksponuje ciało w bikini, leżąc na łóżku i kokietuje "SŁABO?"

Mery Spolsky nie traktuje życia i świata na poważnie. Maria Żak, bo tak naprawdę nazywa się wokalistka, znana jest z dystansu do siebie i charakterystycznego poczucia humoru. Wokalistka pokazuje je nie tylko na scenie i podczas wywiadów, ale przede wszystkim w swoich mediach społecznościowych.

Jurorka nowej edycji programu "You Can Dance" nie wstydzi się pokazywać na Instagramie, chociażby tego, jak pełna ekscytacji skacze z łódki do jeziora. Zyskuje w ten sposób sympatię fanów spragnionych naturalności. W podobnym stylu zakończyła rok.