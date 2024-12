Metamorfozy Mai Sablewskiej w "10 lat młodsza w 10 dni" poróżniły widzów: "Antyreklama" vs. "Tak powinno być za każdym razem"

Najnowszy odcinek programu od tygodnia wzbudza ogromne emocje - i to nie za sprawą 57-letniej Beaty , która została odmieniona przez Maję Sablewską , lecz z powodu reakcji jej partnera. Zapytany o to, jak podoba mu się ukochana, nie krył niezadowolenia . Stacja zdecydowała się usunąć fragment odcinka , którym wcześniej reklamowano program. To nie spodobało się prowadzącej, która podczas rozmowy z Pudelkiem stwierdziła, że jest tym rozgoryczona.

Internauci komentują metamorfozy w programie Mai Sablewskiej

Pani ma mega figurę, bardzo ładna kobieta, ale Sablewska znów przegięła; Te metamorfozy są straszne! Pani Maja ubiera to, co niby jest modne, a nie to, co pasuje do osoby! Dla mnie to jest nudne, zero pomysłu i antyreklama!; Kolor cienia do powiek jakiś nijaki. Ogólnie pani ma fajną figurę, ładnie wygląda; Bardzo ładna stylizacja - czytamy pod postem w mediach społecznościowych.