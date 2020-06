Michael Jordan przekaże 100 MILIONÓW DOLARÓW organizacjom działającym na rzecz równości rasowej

aaa 25 min. temu zgłoś do moderacji 50 4 Odpowiedz

To co ten policjant zrobił jest dla mnie niewytłumaczalne. Pomijam tragedię, chodzi mi o to, że bez krępacji klęczał człowiekowi na szyi BĘDĄC FILMOWANYM. Nawet Charles Manson by chyba się opamiętał, jakby go filmowali.