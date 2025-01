Miley Cyrus "wyraziła zaniepokojenie" stanem zdrowia ojca. Nie ma zamiaru się jednak z nim GODZIĆ

Billy Ray Cyrus w ostatnich miesiącach zdecydowanie nie cieszył się dobrą sławą. Jego była już żona, młodsza o 27 lat piosenkarka Firerose , oskarżyła legendę muzyki country o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią, wszczynanie karczemnych awantur i stosowanie przemocy ekonomicznej poprzez blokowanie dostępu do kont bankowych. Dzięki zgromadzonym przez nią materiałom dowodowym w postaci szokujących nagrań, na których muzyk kierował wobec niej groźby i wulgarne określenia, kobieta zdołała uwolnić się od toksycznego partnera .

Wygląda na to, że ten świat cię pokonał i stało się to oczywiste dla wszystkich oprócz ciebie. (...) Nie jesteś zdrowy, tato, i wszyscy to widzą - napisał w przejmującym tonie na Instagramie.