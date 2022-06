Młodzieńcza Katie Holmes w plecionej sukience debiutuje na ściance z młodszym o dekadę chłopakiem (ZDJĘCIA)

Związek Katie i Bobby'ego musiał wejść niedawno na nowy poziom, czego dowodzi fakt, że para zaliczyła właśnie swój debiut na ściance. 43-latka i jej młodszy o 10 lat partner wybrali się na odbywający się w Nowym Jorku festiwal filmowy Tribeca, uświetniając premierę filmu "Alone Together". Holmes wyglądała wyjątkowo młodzieńczo, gdy pozowała na czerwonym dywanie w letniej, plecionej sukience, do której dobrała czarne obcasy z kwadratowym noskiem i beżową torebkę. Nonszalanckiego "looku" dopełnił złoty kolczyk w nosie aktorki.