Monika Chwajoł zrobiła sobie lifting twarzy. Teraz się żali, że porównują ją do Rozenek. "NIE PRZYPOMINAM JEJ - mam inne rysy, inne oczy"

Monika Chwajoł jest porównywana do Małgorzaty Rozenek

Monika Chwajoł miesiąc temu miała okazję odwiedzić gabinet chirurga plastycznego, w którym poddała się liftingowi twarzy i podniesieniu górnej wargi . Efektem przed i po pochwaliła się na Instagramie, a to z kolei wywołało lawinę komentarzy. Internauci porównywali ją nawet do Małgorzaty Rozenek.

Te wszystkie, które mnie hejtują i porównują do Małgorzaty Rozenek, naprawdę mnie dziwią. Nie przypominam jej - mam inne rysy, inne oczy, inny owal twarzy. Pisanie, że wszystkie jesteśmy takie same, jest po prostu nieprawdziwe. Muszę wam coś wyjaśnić: nie wszystkie wyglądamy identycznie - pisała Monika Chwajoł na InstaStories.

I nigdy więcej nie "władowałabym w siebie kwasu hialuronowego", żeby mieć twarz jak balon, bo to mi się zwyczajnie nie podoba. Zresztą zrobiłam to raz w życiu i skończyło się źle i byłam leczona długie miesiące, a sprawa z lekarką jest do dziś w sądzie. Nie powiększyłabym ust 3 mililitrami, żeby wyglądać jak karp, bo to też nie w moim stylu - wyjaśniła.