Monika Richardson o Zbigniewie Zamachowskim: "Był największą miłością mojego życia"

Fakt jest taki, że wizualnie no dobra nie będę pisać bo każdy z Nas ma swój typ urody czy wyglądu drugiego człowieka. Jak dla mnie delikatnie mówiąc z wyglądu Zbiniu tyłka nie urywa. To co jednym się podoba drugi uważa, że jest nie do przyjęcia. Niedawno byłam na recitalu a właściwie występie ZZ na którym piosenki przeplatał różnymi anegdotami i opowiastkami z jego życia. I powiem Wam był szalenie czarujący i super wypadł. Dlatego nie dziwię się Moni, że tak uważa iż Zbiniu to miłość jej życia bo potrafił ją zaczarować. Pomimo tego, że jak sama pisała to typowy artysta zupełnie niezaradny życiowo. Są kobiety które spełniają się w roli żony matkującej takiej osobie i taki podział ról w rodzinie jest dla takiej kobiety wzorem idealnego małżeństwa. Z tego co MR pisała bardzo wiele zrobiła dla ZZ pomagając mu płacić horrendalne kwoty alimentów i dbając o ZZ w życiu codziennym. Jak było naprawdę bo ZZ się nie wypowiadał publicznie na ten temat to tylko oni wiedzą.