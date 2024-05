Na antenie TV Republika padły WULGARYZMY. Wszczęto postępowanie w sprawie wypowiedzi reportera (WIDEO)

W programach realizowanych na żywo ciężko jest ustrzec się wpadek słownych. Najczęściej przekonujemy się o tym, oglądając pasma śniadaniowe stacji TVN i telewizyjnej Dwójki. Czasem zdarza się, że następuje problem z połączeniem, nieraz gość nie jest w stanie dojechać do studia, a niekiedy prowadzący palną coś, co nigdy nie powinno wybrzmieć na antenie .

Ale k**wa, to co ja mam zrobić? Nie mam tych rzeczy, ja pie**olę, no. Niech ktoś przywiezie to - usłyszeli widzowie.