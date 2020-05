Natalia Kukulska wspomina Bohdana Gadomskiego: "Totalny ekscentryk. Często dawał mi popalić" (ZDJĘCIA)

Niedawno odszedł dziennikarz - Bohdan Gadomski. Pomyślałam, że warto go wspomnieć, bo barwna z niego była postać. Totalny ekscentryk, legendarny wręcz. Myślę, że nasze „szołbiznesowe” środowisko, nie miałoby tylu anegdot do opowiadania, gdyby nie on. Znałam go od dziecka. To on zadzwonił do mojej babci po śmierci mamy, z sensacyjną wiadomością - „Anna żyje, podobno Cyganie porwali ją na statek i żądają okupu” - napisała na Instagramie Natalia.