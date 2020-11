Niezadowolona Joanna Moro rozmyśla o WYJEŹDZIE Z POLSKI: "Nic mnie tu nie trzyma oprócz SMOGU I BRAKU PRACY"

Burababa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W serialu rosyjskim na pewno nie zachwyciła. Serial był świetny, z rewelacyjnymi kostiumami i scenografią. Pani Moro tylko wzrostem przypominała Annę German. Ta prawdziwa była duuużo ładniejsza i miała w sobie "to coś". Nie wiem, czemu Rosjanie są ciągle zafascynowani Polską. Zupełnie bez wzajemności... No cóż, niech jedzie, najlepiej do Holywood. Tam jej bedzie lepiej... W Rosji mają tyle dobrych i pięknych aktorek...