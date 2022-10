Odmieniona Danuta Martyniuk szczerze o relacjach z poprzednią i przyszłą (?) synową: "Nie wiem, czy będzie KOLEJNE WESELE"

eee 47 min. temu zgłoś do moderacji 44 8 Odpowiedz

Czy oni płacą za ten lans? Oni wszyscy są zdrowo pojechani, ta dziewczyna, że do niego wróciła, to też rozumu nie ma. Ratuje ich tylko kasa, bo gdyby byli biedni, opieka społeczna pewnie by się losem tego dziecka zainteresowała.