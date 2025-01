ODMIENIONA Danuta Martyniuk zaskakuje wyglądem na urodzinach znajomej. Petarda?

zgłoś do moderacji

Jedyna zmianę która widać to inny kolor włosów, grzywka zaczesana w drugą stronę no i schudła. Jeśli wydała kasę na operację plastyczną to ja po prostu zmarnowała. Twarz nic się nie zmieniła. Ale.schidniecie pomoże w życiu bo otylosc zabija.