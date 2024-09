Odmieniona Demi Moore śle uśmiechy ze ścianki festiwalu filmowego w Toronto. Fani się niepokoją: "Jest piękna, ale powinna przystopować"

Demi Moore od lat może się poszczycić stabilną pozycją w branży i sympatią fanów kina na całym świecie. Teraz aktorka znalazła się w gronie gwiazd, które zaszczyciły swoją obecnością imprezę Road to the Golden Globes podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Demi Moore śle uśmiechy ze ścianki. Fala komentarzy w sieci

Na tamtejszej ściance Moore pojawiła się w czerwonej kreacji, do której dobrała sandały na szpilkach w tym samym kolorze. Zgromadzonych na miejscu fotoreporterów powitała promiennym uśmiechem i chętnie pozowała do kolejnych zdjęć. Relacja z imprezy już trafiła do sieci, gdzie spotkała się z falą komentarzy.