Ojciec Britney Spears zmienił córce menedżera! To mężczyzna oskarżany o... spowodowanie ŚMIERCI MICHAELA JACKSONA!

Gość 44 min. temu

Oj żeby tylko branża nie wydała na Britney wyroku, bo lepiej się będzie sprzedawać po śmierci.. ojcu obiecają, że nic mu nie zagrozi w sądzie i będzie się pławił w luksusach to i na typa spod ciemnej gwiazdy sie zgodził.. dla nas to nie do pomyslenia, że ojciec może być tak złym człowiekiem, ale w Ameryce takich pełno, tam nie ma zmiłuj, jak dziecko jest w stanie dostać się do show biznesu to i pedofilom go podstawią, żeby tylko karierę zrobiło.. kto wie, co zaplanowali wobec Britney, która nie nadaje się na scenę.. liczy się hajs A Britney już nie będzie taka jak przed załamaniem, więc może czas zarabiać na jej... legendzie