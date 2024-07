Ojciec Miley Cyrus ODCINA młodszą o 30 lat żonę od pieniędzy! "Chce się jej pozbyć ze swojego życia"

Ycyhd 35 min. temu zgłoś do moderacji 55 11 Odpowiedz

Ach, te wyuzdane byłe pop-gwiazdeczki Disneya. Niestety, one bywają idolami dzieci!! To, że niektóre teledyski Miley kipią erotyką to jedno ale jej fandom powinien być pozbawiony małolatów!