Opublikowano NAGRANIE z zatrzymania influencerów podejrzanych o organizowanie nielegalnych loterii!

Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty 10 osobom związanym z nielegalnymi loteriami internetowymi i praniem brudnych pieniędzy . Wśród zatrzymanych znaleźli się Sebastian K. , Adam K. , Michał P. , Michał B. , Krzysztof R. , Adam Z. , Szymon K. , Robert M., Lexy C i Wojciech Gola ( wyraził zgodę na udostępnianie wizerunku oraz pełnych danych osobowych ). W czwartek wieczorem prokuratura wydała oficjalny komunikat, w którym potwierdzono, że wszyscy podejrzani zostali już wypuszczeni . Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe

Wszyscy zatrzymani nie przyznali się do winy, ale złożyli częściowe wyjaśnienia. Sąd nie zdecydował o areszcie, stosując wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Prokuratura podkreśla, że kwoty poręczeń dostosowano do sytuacji majątkowej zatrzymanych po blokadzie ich aktywów.