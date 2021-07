Pałac Kensington WYMUSIŁ zmiany w dokumencie o konflikcie Williama i Harry'ego? "Bano się zarzutów o POMÓWIENIA"

Korn 4 godz. temu zgłoś do moderacji 195 7 Odpowiedz

To co media robią jest okropne, one nie szukają żadnej prawdy tylko sensacji, a jak jej nie ma to ja stworzą. Tak właśnie było w słynnym wywiadzie Diany. Została zmanipulowana i okłamana właśnie po to żeby ktoś się wypromował i wzbogacił na jej nieszczęściu.