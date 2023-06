Piotr Gąsowski gorzko o poczynaniach Andrzeja Dudy: "Niekompetentne, szkodliwe, ŻAŁOSNE"

Miarka się już chyba przebrała. Nawet te gwiazdy, które do tej pory konsekwentnie nabierały wody w usta, nie chcąc prowokować dalszych niepokojów wśród opinii publicznej, przestały już gryźć się w język, jeśli chodzi o politykę. Kroplą, która przelała czarę goryczy, okazała się w tym przypadku niezwykle kontrowersyjna ustawa "lex Tusk", która w praktyce mogłaby kompletnie zdestabilizować trójpodział władzy w Polsce i zezwolić rządowi na eliminowanie politycznych przeciwników. Prezydent Andrzej Duda najpierw ustawę błyskawicznie podpisał, a dopiero później zreflektował się, że wypadałoby wprowadzić do niej nieco poprawek. To zainspirowało Piotra Gąsowskiego, do wysmarowania na Instagramie laurki dla Prezydenta.