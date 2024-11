Piotr ze "Ślubu..." zarzucał Agacie, że nie pytała o jego syna. Ujawniła, jak to wyglądało z jej strony: "Nie brałam tego pod uwagę"

Czy Agata poznała syna Piotra? Zarzucał jej, że o niego nie pytała

Pytałam go o jego syna. (...) Rozmawialiśmy sporo na temat dzieciństwa Piotra i na temat syna też. I nawet wracając do Polski, zapytałam, czy pojedzie się spotkać z synem - zastrzega. Ja nawet nie pomyślałabym, żebym miała poznawać jego syna, bo znaliśmy się tydzień... Uważam, że poznawanie dzieci, nieważne w jakim wieku, chyba że miałby 20 lat, to wtedy ewentualnie, ale przecież jeszcze nie wiemy, czy nam wyjdzie. To, że małżeństwo, owszem, to jest ważne, ale ja tego nie brałam pod uwagę. Pytałam, czy on chce jechać do niego. Powiedział, że nie pojedzie, że nie ma teraz takiej potrzeby, czy coś w tym stylu, więc sam też nie podejmował tematu swojego syna. Prawdopodobnie dlatego ja też intuicyjnie nie za bardzo chciałam napierać, skoro ktoś sam też do mnie nie odzywa się na ten temat.