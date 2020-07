Podekscytowana Jessica Mercedes cieszy się z wyprzedanej nowej kolekcji: "NIE BANKRUTUJEMY!"

Jessica Mercedes bez wątpienia ma za sobą kilka wyjątkowo trudnych tygodni. Wszystko za sprawą tzw. afery metkowej , której niespodziewanie została "bohaterką". Odkąd okazało się, że sprytna właścicielka marki Veclaim nie szyje wszystkich swoich ubrań w Polsce, jak wcześniej twierdziła, a kupuje produkty taniej marki i jedynie przeszywa na nie swoje metki , robi co może, by uratować nadszarpnięty wizerunek.

Choć początkowo skruszona Jess w szczerym przemówieniu skierowanym do zawiedzionych fanów nawet powątpiewała w swoje umiejętności co do prowadzenia biznesu , szybko stwierdziła, że nie zamierza rezygnować z marki. Dzięki szeregom zabiegów marketingowych i wsparciu znanych koleżanek blogerce udało się ruszyć z nową kolekcją, której produkcję przez ostatnie tygodnie skrzętnie relacjonowała za pośrednictwem licznych InstaStories.

Nieustępliwa Jessica Mercedes próbuje ratować firmę relacją ze szwalni.

By zachęcić do zakupów, szafiarka zapowiedziała też prezenty, które dorzuci do każdego zamówienia. Pomysłowa 26-latka wymyśliła, że każdy klient otrzyma od niej w bonusie… Palo Santo, czyli kawałek pochodzącego z Ameryki Środkowej i Południowej mistycznego drzewa, które służy jako kadzidło. Dodatkowo Jessica poinstruowała, co należy zrobić ze specyficznym podarkiem.