POSTRZELONY opiekun psów Lady Gagi pokazał zdjęcie ze szpitala! "Zdrowieję po bliskim spotkaniu ze ŚMIERCIĄ" (FOTO)

Ale mnie rozwalają teksty co się dzieje na tym swiecie jak można postrzelić kogoś i ukraść psa. Wtf no jak to po co? Żeby sprzedać. Kiedyś krowę z pola kradli teraz rasowe zwierzęta. I nie co się dzieje bo było gorzej. Kiedyś za krowę matka i corke sprzedała do starego dziada. Niepełnosprawne dzieci trzymali w komórkach na łańcuchu a 12 latki zdrowe były oddawane starym capom. Kobiety były Palone na stosie, nie katolicy byli przez inkwizycję paleni torturowani tylko po to żeby zatrzymać edukacje i postęp i trzymać ludzi w ciemnogrodzie co próbuje robić oceny rząd. A ludzie piszą ze to teraz koniec świata haha. To cofnijcie się do średniowiecza zobaczycie ze teraz jest raj... a nie sorry przecież minister chce uczyć dzieci czytać, jak stwierdził tak jak w stedniowieczu z księgi psalmów. Wiec może się niedługo dowiecie co znaczy koniec świata